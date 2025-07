Dieu stressé avant son entretien annuel avec Vincent Bolloré

Teint pâle, mains moites et barbe en bataille, c’est un Dieu visiblement stressé que nous retrouvons devant les locaux de Bolloré Logistics avant son traditionnel bilan de fin de saison. Un entretien devenu systématique depuis le rachat du monde par Vincent Bolloré en 2022 . “Il y a toujours une petite pression quand vient l’heure de son bilan avec son N+1.” confie le Père de toute chose en ajustant son auréole. “On se dit qu’on a peut-être fait mal les choses, qu’on a oublié un truc. Eh, j’ai beau être Dieu je peux pas être partout !” poursuit l’Alpha et l’Oméga, avant de faire apparaître de nulle part une boîte d’Euphytose anti-stress et de la vider cul sec.

Après plus de 3 heures d’entretien, c’est un Dieu visiblement soulagé que nous voyons ressortir du building d’un pas claudiquant. Un bilan “plutôt mitigé” selon ses dires qu’il concède à nous détailler un peu plus. “D’un côté il m’a félicité pour la création de Cyril Hanouna, de la couleur beige et de l’argent liquide, mais de l’autre il m’a reproché de continuer à créer des arabes.” explique-t-il en s’essuyant le front. Des axes d’amélioration pour l’année 2026 ont également été avancés par le milliardaire breton. “Il m’a demandé de mettre un petit coup de boost sur les inégalités et de continuer à fermer les yeux sur la misère du monde. Je lui aurais bien dit ce que j’en pense mais Vincent Bolloré a un droit de vie et de mort sur tout, et vous savez je ne suis que Dieu” conclut-il, avant de nous saluer puis de déchirer l’espace-temps pour surfer jusqu’à Pluton.

Un entretien annuel globalement positif puisque Vincent Bolloré aurait reconduit le contrat de Dieu pour dix années de plus.

Photo Getty Images