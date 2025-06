Patrimoine – Succès mitigé pour les préservatifs goût Stéphane Bern

Le loto de la Mission Patrimoine a rencontré son public et a permis la restauration de bon nombre de sites historiques. Et c’est en voulant aller plus loin que la Mission Bern et la Fondation du Patrimoine ont lancé conjointement en septembre dernier les préservatifs goût Stéphane Bern.

Une qualité 100% française…

« Nos préservatifs reproduisent fidèlement le goût et la texture de l’animateur, nous sommes très fiers de ce qu’on a réussi à produire » explique Nathalie Planchet, coordinatrice du projet. « Nos études de marché ont prouvé qu’il y avait une réelle demande chez les Français : les gens voulaient avoir à portée de main, un préservatif goût Stéphane Bern pour leurs moments « câlins ». Simplement, je crois que le prix a pu rebuter certaines personnes… 49,90 euros la boîte de six préservatifs, c’était un peu beaucoup, mais tout est fabriqué en France, sous le contrôle de l’animateur lui-même, qui vérifie que le goût est conforme. »

… Mais des déceptions en pagaille

Autre son de cloche chez les clients, où les mécontentements sont nombreux. Comme ceux de Sylvie : « Ces préservatifs ont bien le goût de Stéphane Bern, mais mon mari est resté le beauf qu’il est… Il n’a pas eu l’élégance de l’animateur… Je ne recommande pas », ou de Bruno : « Ces préservatifs m’ont bien donné le goût du patrimoine français, mais mes partenaires n’ont pas aimé… Sûrement des gauchistes ! ».

Contacté par nos soins, Stéphane Bern n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Mais en attendant un autre projet innovant, les lots de préservatifs restants seront bradés à -50% pour écouler les stocks. S’ils ne trouvent pas preneurs, ils seront offerts gracieusement aux Restos du Cœur ou à la Croix Rouge, afin que les plus démunis puissent aussi goûter à l’animateur quand ils le souhaitent.