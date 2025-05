La déclaration d’impôts 2025 permet de choisir le parti qui pourra détourner votre argent

L’annonce d’Amélie de Montchalin a été largement saluée par les contribuables. “Les Français ont bien compris que l’impôt sur le revenu ne servait absolument pas à financer les services publics et les missions d’intérêt général, constate la ministre chargée des Comptes publics. Il suffit de se rendre dans un hôpital ou une école pour s’en apercevoir”.

Dès cette année, les personnes redevables de l’impôt sur le revenu pourront bénéficier de cette nouveauté. “Il suffit de se rendre dans la partie “Vos revenus”, à la ligne “Qui souhaitez-vous voir détourner une partie de votre salaire”, et de choisir le parti de votre choix”, précise la ministre. Dans les années à venir, la déclaration d’impôts sera perfectionnée et permettra de choisir précisément comment ces fonds seront utilisés, parmi plusieurs options : création d’emplois fictifs, financement de campagne, frais de bouche ou encore rénovation de résidence secondaire.

Interrogés sur cette nouvelle option, les contribuables sont majoritairement satisfaits : “Si on me donne le choix, je préfère payer un resto à un député plutôt que financer une nouvelle sculpture de saucisse sur un rond-point à Vernou-sur-Brenne”, explique l’un d’eux. “Je n’ai pas d’enfants qui vont à l’école, je ne vais jamais à l’hôpital et je suis globalement contre la culture, donc ça ne me dérange pas que mon argent soit détourné”, confirme un autre.

Malgré cette nouveauté, le gouvernement tient à rappeler que le détournement de fonds publics est rigoureusement interdit par la loi et expose les politiciens à se faire gronder très fort.