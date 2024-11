Avant d’accéder à cet article, souhaitez-vous arrondir votre somme pour soutenir Bernard Arnault ?

L’article que vous vous apprêtez à lire contient tout ce que vous avez toujours rêvé de trouver dans un article : de l’action, du scandale d’état, des truites, 10 noms d’artistes talentueux à blacklister d’office, 18 photos couleurs de daltoniens célèbres, la recette inclusive du croque-iel, des révélations fracassantes sur la zone 51, la route 66 et le 35 (Dinard), un remède miracle contre le sida, le cancer et les grumeaux dans la pâte à crêpes, les numéros gagnants du loto du 15 Août 1996, 30 superbes photos d’hélicoptères vus du sol prises par Bertrand-Arthus Yann et des images exclusives de Mission Impossible 8 montrant Tom Cruise devant désamorcer sa propre prostate en moins de 2h30. Mais avant de pouvoir y accéder : souhaitez-vous arrondir votre somme pour soutenir le multimilliardaire Bernard Arnault ?

Ce don généreux vous permettra d’aider un homme dans le besoin, le besoin de changer de bateau, le besoin de fuir le fisc et le besoin de rester numéro 1 loin devant Jeff Bezos et Smaug le Dragon d’Erebor. Grâce à ce don, ce sont plus de 20 casernes de pompiers que Bernard Arnault fera construire à l’intérieur de Notre-Dame. Avec l’argent récolté, ce sont également plus de 40 associations parrainées par le patron de LVMH que vous aiderez à se développer telles que l’association “Une usine, un sourire” permettant d’aider les enfants dans le besoin à retrouver du travail. Encore sceptique ? Sachez que chaque don vous permettra d’obtenir une réduction fiscale de 90% pour Bernard Arnault. Une aubaine.

Alors ? Convaincu ? Cliquez vite sur le bouton vert pour valider l’arrondi de votre somme au millier d’euros supérieur. Sinon, cliquez sur le bouton rouge pour fermer la page et rester dans votre petit monde élitiste déconnecté du réel. Nanti va.