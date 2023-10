Fin de cavale pour la mère de famille qui pesait les poivrons bio au prix des poivrons en vrac

« Je regrette… Je m’excuse auprès des magasins Carrefour et de tous les actionnaires qui comptent sur l’honnêteté des clients ». C’est par ces mots que Céline Moreau, la mine fatiguée et le regard vide, s’adresse à ses victimes. Cette mère de famille de 4 enfants était recherchée pour des faits de filouterie alimentaire aggravée. En effet, elle est accusée d’avoir pesé des poivrons bio « de qualité supérieure, les plus chers du magasin » au prix de vulgaires poivrons en vrac. Le ticket sur la balance, présentant un prix erroné, était alors présenté en caisse, au nez et à la barbe des vigiles.

Cette escroquerie lui aurait permis de faire plusieurs dizaines d’euros d’économie au cours de 5 dernières années. Un « scandale sans précédent » selon Jean-Pierre Colincourt, le directeur du magasin visé.L’escroquerie aurait pu durer encore longtemps sans la dénonciation d’une voisine de Céline Moreau qui a contacté le magasin. Cette voisine qui a préféré garder l’anonymat, raconte : « Elle m’énervait à faire des économies… Pendant que moi, je mangeais les petits poivrons vendus en filet, elle se faisait plaisir avec des poivrons qui ont vraiment le goût de poivron. J’espère qu’elle va croupir en prison ».

Céline Moreau aura tenu 26 jours, durant lesquels elle a dépensé toutes ses économies dans des nuits d’hôtel et des trajets en train. Mais grâce au travail minutieux de la gendarmerie, la délinquante a finalement été arrêtée et placée en détention provisoire. Preuve une fois de plus que le crime ne paie pas…