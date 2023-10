Stand-up : L’humoriste préféré des spectateurs est le serveur ayant fait la blague “un verre d’eau ? C’est 15 euros !”

“Il nous avait déjà fait beaucoup rire lorsque ma copine Sofia a demandé si c’était possible de voir les menus et qu’il a répondu “Non c’est pas possible !” avec un sourire en coin. Mais là le coup du verre d’eau c’était une masterclass !” raconte Pierrick, un des spectateurs. “Il faut à tout prix que je lui demande son insta” ajoute sa copine Camille avant d’aller demander au jeune prodige s’ils pouvaient prendre un selfie ensemble.

Une prestation qui a séduit jusqu’aux humoristes présents sur scène ce soir-là. “D’habitude j’aime pas trop quand le public fait des blagues à notre place.” explique Ahmed, un standupper, bonnet noir vissé sur le crâne. “Mais là… le texte, le delivery, l’act out pour imiter la cliente… Normalement il faut charbonner des années pour avoir un deux minutes aussi solide. Là, tout était déjà au millimètre” concède-t-il admiratif.

Repéré depuis par des journalistes du Parisien présents dans la salle, Loïc a été contacté par le producteur Jean-Marc Dumontet pour partir en tournée dans toute la France. Il jouera son spectacle “Loïc fait des heures sup’ !” dès janvier prochain tous les mercredis au Point Virgule.