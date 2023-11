Un enfant reçoit une PS5 pour son anniversaire alors qu’il avait demandé la paix dans le monde

“Ma maman n’a-t-elle donc aucune conscience ?”, se demande Théophile, qui se sent incapable de célébrer le cap des dix ans depuis qu’il a découvert que sa mère a préféré lui offrir une console de jeux vidéos plutôt que d’éliminer toute la violence dans le monde. “J’ai toujours soupçonné que ma maman était matérialiste, mais quand même, là je ne reconnais même plus la personne qui m’a mis au monde”, poursuit Théophile plein de colère dans les yeux. “Le sort des Ouïghours en Chine, elle s’en tape ? Et tout ce qu’il se passe au Moyen-Orient, ça n’a aucune importance pour elle ? Ne parlons même pas de la guerre en Ukraine et de Julien de 6ᵉ qui me harcèle tous les matins à l’école.”

“Je lui avais dit que c’était pas réaliste de demander la paix dans le monde, c’est pour ça que je lui avais suggéré de plutôt demander à maman de mettre fin au réchauffement climatique, mais il n’a pas voulu m’écouter”, raconte Sarah, sa sœur âgée de neuf ans.

Pourtant, la maman de Théophile et Sarah a tout essayé afin de lui donner le cadeau qu’il espérait. “J’ai fait une grève de la faim au Yémen et j’ai organisé une manif à Mogadishu, mais c’est jamais assez pour ce petit con”, confie-t-elle.

Pour les fêtes de fin d’année, Théophile espère néanmoins convaincre le Père Noël de mettre fin au trafic d’êtres humains.