Un ancien élève de Sciences-Po dit qu’il a fait Sciences-Po seulement 67 fois par jour

« Généralement les étudiants ayant suivi cette formation le répètent en moyenne 193 fois par jour, voire plus de 200 fois s’ils ont un after work ou un repas de famille. Alors 67… Ce n’est pas sérieux” détaille son amie Laura Bohringer. “Moi-même j’ai fait Sciences-Po il y a dix ans et je le répète 112 fois par jour. J’ai fait Sciences-Po Lille.” ajoute-t-elle.

“Le minimum quand on sort de Sciences-Po c’est de le répéter à l’envie à des gens qui ne vous ont rien demandé et de l’écrire en Arial 18 sur son CV” abonde le directeur de l’établissement, Mathias Vicherat. “Sinon c’est manquer cruellement d’esprit corporate. Et je vous dis ça en tant qu’ancien de Sciences-Po. Sciences-Po Paris plus précisément.”

Le cas de Vladimir est pourtant loin d’être isolé. Aujourd’hui, seulement 75% des élèves diplômés de Polytechnique répètent plus de 100 fois par jour “avoir fait l’X”, contre 90% il y a dix ans, un chiffre qui chute même à 60% chez les anciens de HEC. “Et seulement 3 élèves diplômés sur 4 dansent encore la choré de sa liste BDE en soirée” déplore la direction.