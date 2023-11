Elle regrette immédiatement d’avoir dit à son amie qu’elle serait là pour elle si besoin

« Je ne sais pas ce qui m’a pris, je voulais être gentille et je n’ai pas du tout réfléchi au fait que ça impliquait de m’investir émotionnellement dans cette amitié », raconte Sophie, qui a récemment pris conscience qu’elle ne pensait pas du tout ce qu’elle disait et qu’elle ne tenait pas tellement que ça à son amie. « Le pire, c’est qu’elle m’a tout de suite fait comprendre qu’elle allait profiter de mon offre. Ca fait trois jours et je suis maintenant complètement piégée à l’intérieur de ses besoins émotionnels, et je crois même qu’elle m’a dit que j’étais une ‘vraie amie’. »

« Cela me fait tellement plaisir d’avoir une amie proche sur qui je peux toujours compter », confie Alicia qui a interprété l’offre de Sophie comme de l’altruisme. « Je sais que si j’ai besoin de l’appeler au milieu de la nuit car je pense trop à mon ex, elle sera là pour m’écouter », poursuit-elle à propos de Sophie alors qu’elles sont « plutôt des connaissances » selon cette dernière.

« J’ai peur d’avoir malencontreusement formé une nouvelle amitié avec une personne profondément inintéressante », ajoute Sophie, qui est actuellement en train de soufrir des conséquences de son hypocrisie.

Selon un proche, Sophie aurait récemment « commis un acte moralement répréhensible et extrêmement illégal » après avoir promis qu’elle ferait « n’importe quoi pour elle. »