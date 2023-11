Elle dit que la vie est nulle alors qu’elle peut manger des Choco Trésors tous les jours si elle le veut

« J’en ai marre de cette vie de merde plein de problèmes, ça ne s’arrête jamais et je viens à peine d’entrer dans l’âge adulte », explique Noémie, qui ne semble pas se rendre compte qu’elle a la liberté de consommer des céréales succulentes tous les jours et qu’il n’y a personne pour l’arrêter. « Mon travail déprimant, les mecs, les amitiés qui disparaissent avec le temps, c’est juste super stressant et je pensais franchement qu’être adulte serait un peu plus amusant que ça », poursuit-elle en regardant la vie du côté négatif alors qu’elle pourrait marcher jusqu’au supermarché à trois minutes de chez elle, acheter vingt-cinq boîtes de Choco Trésors de n’importe quelle variété, du lait, et se goinfre dans son lit dix minutes plus tard en regardant dix épisodes d’une série sur Netflix. En plus de cela, personne ne serait là pour mettre une limite au nombre de calories qu’elle consomme.



« Décidément, je ne la comprends vraiment pas », explique Tatianna, la soeur trentenaire de Noémie. « Elle est grande maintenant, elle devrait se rendre compte qu’elle peut faire ce qu’elle veut et que ses décisions n’auront strictement aucune conséquence. »



Après vérification, nous pouvons confirmer que rien de tout ça ne serait illégal, et que si elle souhaitait ne le dire à personne, il n’y a absolument rien qui la forcerait à divulguer ce qu’elle fait dans son intimité.