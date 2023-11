Pour rendre la guerre plus humaine, les mines feront désormais un compliment avant d’exploser

C’est une décision qui risque de changer à bien des égards le visage des conflits armés. Le ministère des Armées vient de dévoiler ce matin sa volonté de se diriger vers une guerre plus “positive”, “respectueuse” et surtout moins “toxique”. “Nous avons remarqué que 95% de nos employés souffraient de stress, d’angoisses, qu’ils avaient la boule au ventre en se rendant au travail” a déclaré ce matin Thierry Charlois, général de l’armée de Terre. “Voilà pourquoi nous avons réussi à débloquer un budget incompressible pour nous aider à développer un arsenal 100% bienveillant et réussir enfin à créer des armes de destruction massive à échelle humaine.”

Baptisé “Projet B.I.S.O.U” pour “Batailles Intergénérationnelles Souriantes Ordinaires et Utiles”, ce dernier permettra le déploiement de nouvelles armes et accessoires militaires “positifs” sur l’ensemble des opérations. Ainsi, l’odeur du napalm jugée trop anxiogène sera remplacée par une douce odeur de pop-corn, de noix de coco ou encore de fraises des bois. Une fois déclenchées, les mines anti-personnelles, elles, prononceront un compliment sincère et chaleureux grâce à une boîte vocale soigneusement installée sous la goupille, tel que “Tu es une personne formidable” ou encore “J’adore ta coiffure, c’est de la bombe !”. Enfin, les ogives nucléaires préféreront à la forme déjà-vue et vulgaire du champignon atomique celle nettement plus amusante de Dingo, de Titeuf ou encore de Shirley et Dino pour amuser les enfants.

En plus de cet arsenal, l’Armée a également déclaré mettre un point d’honneur à ce que chacune de ses bombes obtienne une note minimale de 85 sur Yuka. Une initiative “positive”, “disruptive” et “qui fait sens” que l’armée de Terre devrait continuer à développer prochainement, dès qu’elle aura renoué contact avec les six Happiness Managers envoyés installer un baby-foot, deux fontaines à eau et trois ficus sur le front ukrainien.