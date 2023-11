La « soirée sans enfants » se passe finalement avec des enfants

C’est une nouvelle désillusion pour Florian, concepteur-rédacteur de 31 ans. Depuis plusieurs mois le jeune homme tente d’organiser une soirée « sans enfants » avec ses amis nouveaux parents : « Ça semblait être un projet fou et pourtant à coups d’appels, de groupes Whatsapp et de Doodle, on avait réussi à organiser une soirée comme avant ! Jusqu’à ce que Julien nous dise une heure avant que la baby sitter était malade et qu’il devait venir avec sa fille. Elodie a dit la même chose pour son fils. Fab et Julie pareil avec leur jumeau. J’ai vu des semaines de travail s’effondrer sous mes pieds » soupire-t-il.

« Ce soir-là j’ai vécu l’enfer. On pouvait pas parler trop fort pour ne pas les réveiller. On a dû s’éviter des sujets pour ne pas les choquer. De toute façon personne ne parlait, tout le monde faisait des bruits bizarres au-dessus des berceaux et se battaient pour leur donner le biberon. » raconte-t-il. « Ils ont tous oublié que si on s’appréciait tant avant, c’est parce qu’on faisait des choses très éloignées du monde de l’enfance, comme boire de l’alcool, consommer de la drogue ou parler d’immobilier ».

Selon un sondage de l’INSEE, 9 amitiés sur 10 ne résistent pas au 2e enfant. Le Président de l’institut de sondage, nous confirme que 7 amitiés sur 10 ressuscitent au divorce de ces même personnes : « La garde partagée c’est le moment de la vie où les parents retrouvent leurs amis et abandonnent l’idée d’en finir. Finalement, tout est bien qui finit bien ! »