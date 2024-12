La femme qui cherchait « un homme simple avec un peu humour » sort finalement avec le DJ bodybuildé

« L’amour a ses raisons que la raison ignore… » commente Anna en regardant une photo d’elle accrochée au bras de VENOM-XXX. « C’est vrai qu’il ne correspond pas trop à ce que je recherchais à la base, mais tout s’est fait naturellement avec Venom. Quand j’ai regardé ses 2m02 et ses 130 kilos de muscles tatoués, et que je lui ai demandé de passer du JUL, il m’a regardé et m’a dit « Arrête ou j’appelle la sécurité », ça a été le coup de foudre immédiat. »

Les premières semaines ont été une vraie bouffée d’oxygène pour cette parisienne d’adoption : « Il me donnait rendez-vous à 3h du matin dans la boîte où il mixait et on faisait l’amour vite fait dans les loges. Ensuite, il faisait semblant de ne pas me connaître jusqu’à la prochaine fois ! C’était pas facile mais je me suis accrochée. Et aujourd’hui, il a enfin retenu mon prénom. Je suis sur un petit nuage ! ».

Pourtant, Anna et VENOM-XXX ont peu de choses en commun : « Il n’a jamais ouvert un livre de sa vie alors que j’adore la littérature, il est polyamoureux et pansexuel, et n’aime pas les restos, il boit que des shakers de protéines… Dommage. Mais c’est pas très grave, les opposés s’attirent non ? ». Quant à VENOM-XXX il n’a pas souhaité répondre à nos questions, sauf si « la journaliste est bien foutue ».