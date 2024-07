Un couple décide de mettre fin à sa vie sexuelle en achetant des pyjamas assortis

“Pour nous c’était très important que nos proches sachent que nous n’avions absolument plus aucun rapport sexuel depuis la naissance de notre deuxième enfant.” témoigne Eglantine. “Bien sûr on avait déjà donné des indices comme s’appeler “roudoudou” ou “ma vie” en public mais on avait envie de rendre les choses officielles” abonde Arnaud en lançant un regard complice à Eglantine.

Une nouvelle d’autant plus gratifiante qu’elle vient s’ajouter à la longue liste de caps franchis par le couple. “Il y a trois ans on avait déjà acheté des charentaises pour que tout le monde sache qu’on ne faisait plus que l’amour en missionnaire. Et l’année dernière on a annoncé à notre famille que nous ne pratiquions plus jamais le sexe oral avec l’acquisition d’un plaid à capuche tout doux pour regarder The Voice”.

Vers un marathon Top Chef en 2025 ?

Fort de cette victoire, Arnaud et Eglantine regardent ensemble vers l’avenir et espèrent franchir un nouveau cap très bientôt : se passionner ensemble pour la série Top Chef pour signifier à tout un chacun que leur libido est bel et bien enterrée.