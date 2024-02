Elle se réveille déçue après avoir fait un rêve érotique avec son partenaire

“Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. J’ai tout fait pour que mon subconscient soit peuplé d’images viriles et émoustillantes. Je suis allée à la salle de sport, j’ai scrollé des heures sur Instagram, j’ai même revu les premières saisons de Desperate Housewives, celles avec le jardinier… J’aurais dû rêver d’une star de cinéma, pas de mon mari Ludovic qui travaille chez Bricorama.”

Un rêve d’autant plus décevant que son mari se serait montré assez peu entreprenant lors du rêve en question. “Il m’a proposé de faire l’amour dans le lit qu’on partage depuis 7 ans, le tout en missionnaire et sans tenir plus de 5 minutes. Un moment il m’a même dit qu’on ne devrait pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller les enfants. Et puis mon réveil a sonné” raconte Corinne dépitée.

Loin de se décourager, Corinne a décidé de prendre le taureau par les cornes pour obtenir le rêve qu’elle mérite : “J’ai commencé à relire toute la saga Twilight, si avec ça je ne rêve pas de Robert Pattinson ou d’être prise par un loup-garou j’abandonne” explique-t-elle avant de louer le film éponyme sur Mycanal.