Un couple parisien économise toute l’année pour s’offrir un beau voyage sur la ligne 5 pendant les JO

“Pendant des mois on s’est privés, on a fait attention, on a acheté des baguettes à seulement 2 euros, des produits de chez Franprix dont on ne connaissait pas la marque… On ne sortait qu’à l’happy hour pour profiter de pintes à moins de 10 euros. Mais tout ça a payé” s’enthousiasme Amandine en montrant le précieux sésame : un pass navigo spécial JO.

Un victoire d’autant plus belle qu’elle vient récompenser des mois d’organisation en amont. “Pour se payer ce pass, on a bien sûr fait un apport en fonds propres, nos parents nous ont un peu aidé… Mais on a aussi contracté un crédit auprès de notre banque. Heureusement mon conseiller a été top et nous a aidé à faire un super plan de remboursement sur dix ans” explique Corentin en nous montrant son fichier excel.

Pour célébrer cette bonne nouvelle, les deux baroudeurs ont déjà commencé à économiser pour les prochaines dépenses indispensables à leur périple : un taser pour se prémunir des frotteurs, un téléphone satellite pour se repérer dans leur correspondance à République et un casque anti-bruit en cas de reprise par un musicien de Despacito à l’accordéon.