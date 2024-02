Il est officiellement élu l’homme le plus ennuyeux du monde après avoir acheté un pot de chicorée

“Ça fait des années que le titre lui échappe” commente Marion Leclerc, experte en ennui. “L’an dernier on l’a remis à Patrick Santini qu’on connaît pour sa passion pour le jazz, les échecs et la position du missionnaire. Et il y a deux ans c’est Lucile Berthol qui l’a coiffée au poteau grâce à sa collection de coléoptères. C’est un vrai bonheur de voir Farid récompensé à sa juste valeur.”

Un avis amplement partagé par les amis de Farid. “Ça fait des années qu’il travaille dans l’ombre. ll nous propose régulièrement des soirées jeux de société, il termine toujours ses blagues en disant “je plaisante bien sûr” et il s’est même mis au crochet récemment. Alors vraiment il était grand temps que l’Académie cesse de le snober” commente son ami Baptiste.

Le principal concerné, lui, n’a pas encore fêté la nouvelle étant actuellement en plein Dry February – tradition qu’il a lui même créée – mais n’exclut pas de célébrer son titre avec un “petit panaché” et un tour en trottinette au retour des beaux jours.