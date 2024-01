Chômage – Sa morning routine commence à midi

« Je ne comprends pas pourquoi on me demande de me lever à 5h30 du mat’ pour faire 200 abdos, méditer et apprendre trois langues étrangères. Je croyais que c’était une vanne au début, mais ils ont l’air sérieux » commente Florian, dubitatif devant une vidéo de développement personnel du célèbre coach BuzinessPowerMaximum2000. « Ils mettent toujours les mêmes musiques derrière, avec des citations pourries comme « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait »… Et après y a un lien pour leur formation payante, ça me file de l’eczéma ».

Florian a donc décidé d’adapter ces conseils à son mode de vie : « Ma morning routine elle est plus simple : je me lève à midi, et je fais de la veille des réseaux sociaux sur les toilettes jusqu’à 12h30. Ensuite je regarde la fin des 12 coups de midi pour la culture générale, et je brunche direct : je me réchauffe la pizza de la veille + bol de chocapics en même temps. Ça me donne de l’énergie et je suis d’attaque après pour jouer à Baldur’s Gate 3 jusqu’au soir ». Une morning routine bien rodée donc, aux résultats mitigés pour devenir millionnaire, mais qui a prouvé son efficacité pour être heureux.