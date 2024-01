Pour égayer l’identification des corps, des clowns d’hôpitaux bientôt déployés dans les morgues

C’est une démarche audacieuse que les hôpitaux de Paris ont décidé de tester à grande échelle en lançant la toute première association de clowns de morgue : « Le rire médecin légiste ». Un nouveau dispositif qui en a surpris plus d’un. “J’étais venue identifier ma tante décédée après avoir glissé dans un puits” nous raconte Christelle, 53 ans. “Quand je suis rentré dans le service, je m’attendais à tomber sur un médecin légiste, mais au lieu de ça c’est Coco le Pataud, un clown avec des godasses molles et un clairon, qui m’a ouvert la porte” poursuit-elle avant de fondre en larmes.

Très vite, Coco le Pataud enchaîne les numéros pour détendre un peu l’atmosphère. Après avoir soulevé le linceul délicatement, il décide d’en faire un cygne et de se le poser sur sa tête. Voyant que son gag n’a aucun effet sur Christine, il décide alors de sortir sa carte secrète et s’écrie en voyant le corps : “Olalalalalalaaaa mais c’est Mireille ! Oh noooon ! Ouiiiiin ! Coco est triste ! Ouiiiiiiiin !!” avant d’appuyer frénétiquement sur un klaxon pendant 40 minutes.

“C’était important d’apporter un peu de légèreté dans ces moments graves” explique Anthony Martin, directeur de l’APHP. « Quand on voit les familles, les joues recouvertes de larmes, certainement de rire, sortir du service avant de se plier en deux, certainement de rire, sur le parking de l’hôpital, on se dit qu’on a tout gagné » conclut-il, des étoiles plein les yeux.

Une initiative qui semble d’ailleurs en inspirer plus d’un puisque pour rendre leurs cérémonies plus « waouh », plusieurs crématoriums feront désormais organiser leurs crémations par des cracheurs de feu.