Tour de France : pour laisser une chance à ses concurrents, Tadej Pogacar finira le tour en Vélib’

Depuis le départ du Tour de France 2024, Tadej Pogacar survole la compétition mettant à mal ses adversaires. Pour rajouter du suspens au Tour, le directeur Christian Prudhomme a donc décidé que le maillot jaune roulerait les 3 dernières étapes en vélib’. “Je ne pouvais pas rester sans réagir, c’est la réputation du tour et le spectacle qui sont en jeu”, a-t-il déclaré ce matin en conférence de presse. “L’avantage du vélib c’est qu’il n’a que 3 vitesses et qu’il pèse 20 kilos de plus qu’un vélo de course, ce qui devrait le mettre au moins au même niveau que ses adversaires”.

Évidemment si vous en doutiez, c’est sur un vélib vert que Pogacar finira le Tour. Et si malgré tout, le Slovène continue de dominer autant la course, il fera la dernière étape, en monocycle nous assure Christian Prudhomme. Affaire à suivre.

Photo : iStock