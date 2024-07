Tour de France – Pogacar gêné dans sa course par un lancer de lave-vaisselle

Après avoir quelque peu vacillé et perdu de précieuses secondes en réceptionnant l’objet avec ses deux mains, Tadej Pogacar l’a, tout en continuant à rouler, rapidement harnaché sur son dos. Il a ensuite avalé le reste de l’étape en écrasant le précédent record de 25 minutes, non sans avoir pris sur son guidon deux spectateurs qui faisaient un léger malaise à cause des fortes chaleurs et sprinté sur les cinq derniers kilomètres. Sur la ligne d’arrivée, le coureur confie : « Ça ne m’a pas vraiment gêné, c’était un lave-vaisselle assez léger, de marque Whirlpool. Personnellement, j’ai l’habitude de m’entraîner avec des Bosch ou des Miele, c’est autrement plus lourd. »

Pas de polémique

Un peu plus tôt au cours de l’étape, le cycliste slovène avait déjà dû esquiver des jets de tournevis, de maracas et de vinyles de UB 40. « C’est bien plus dangereux ! » s’amuse-t-il, avant d’aller remorquer la voiture-balai, tombée dans un fossé 40 km plus bas.

Ce n’est pas la première fois qu’on projette un objet volumineux sur un coureur. En 2015, le Britannique Christopher Froome avait déjà été la cible d’un jet d’enclume. Après l’avoir posée sur son guidon, il l’avait tranquillement emmenée jusqu’au sommet de l’Alpe d’Huez avec le maillot jaune sur les épaules.

Photo : iStock