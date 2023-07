Tour de France – Le peloton en grève après avoir découvert qu’une étape menait à Bourg-en-Bresse

Les coureurs du Tour de France ont suspendu la course une vingtaine de minutes au kilomètre soixante de la dix-huitième étape. Une grève symbolique pour manifester leur mécontentement face au choix des organisateurs de placer la ligne d’arrivée à Bourg-en-Bresse.

Les coureurs reprochent à la direction de course le manque d’attractivité des villes d’arrivée sur le Tour. « On est capable de supporter la douleur, l’effort, les cris de supporters. Mais quand j’ai vu que les panneaux indiquaient Bourg-en-Bresse, j’ai pris un coup au moral » a déclaré Valentin Madouas, coureur pour l’équipe Groupama-FDJ et porte-parole du peloton.

Les coureurs affirment avoir alerté à plusieurs reprises les organisateurs qui n’ont, d’après eux, rien fait pour calmer la grogne au sein du peloton. « On a rien dit quand on nous a forcé à passer par Mont-de-Marsan. Rien non plus pour Pau ou Tarbes. Et pourtant, on en avait gros sur la patate. Trop c’est trop » raconte un autre coureur qui a souhaité garder l’anonymat.

Avant de reprendre la route, une délégation de coureur a pu s’entretenir avec la direction de course qui s’est engagée à trouver les sites d’arrivée plus motivants pour les coureurs. Les noms d’Ibiza et de Las Vegas circuleraient déjà comme ville d’arrivée de l’édition 2024.