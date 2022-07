Tour de France : pour éviter les malaises dus aux fortes chaleurs, la prochaine étape s’effectuera en pédalo

« Le Tour de France est extrêmement exigeant, on le sait, mais ce n’est pas une raison pour tomber dans la surenchère. Après deux étapes sous plus de 40 degrés à l’ombre, on ne pouvait pas laisser les coureurs enchaîner avec une étape de montagne dans les Pyrénées », a déclaré le directeur de la Grande Boucle. La 17e étape, qui devait mener les participants de Saint-Gaudens à Peyragudes, avec trois cols de première catégorie, ce mercredi 20 juillet, s’effectuera donc à pédalo et reliera Bidart à Ghetary, soit une distance d’à peine trois kilomètres (2,9). Les coureurs bénéficieront également de deux pauses d’une demi-heure à la fin du 1er et du 2e kilomètre et d’une cellule psychologique à l’arrivée.

Un vent de fraîcheur

L’organisation du Tour a également fait le choix de fournir des pédalos quatre places afin que les coureurs puissent se relayer et n’aient à produire qu’un minimum d’efforts. Des brumisateurs géants accompagneront les coureurs tout au long du parcours qui sera également parsemé d’icebergs spécialement installés pour l’occasion. A noter enfin que chaque pédalo sera entièrement climatisé et équipé d’un glacier à même de proposer aux coureurs 37 parfums de glaces différents.

Cet épisode n’est pas sans rappeler une autre situation, lors du Tour 2017. Après six étapes d’affilée sous la pluie, la direction du Tour avait organisé l’étape suivante dans les couloirs du métro parisien.