Vincent Bolloré rachète l’Arcom

C’est un coup de tonnerre dans le monde médiatique, après la non-reconduction par l’Arcom, de la fréquence TNT de C8, le propriétaire de chaîne a réagit en rachetant l’Arcom, : « Ce n’est pas une vengeance, c’est un achat stratégique des plus logiques ! s’enthousiasme Vincent Bolloré. Je ne peux pas acheter des médias d’opinion sans contrôler la censure. Je le concède, en ne le faisant pas avant, j’ai fait preuve d’une réelle négligence. Mais c’est une erreur réparée, c’est formidable ! Allez, j’ai du travail, kenavo les gauchos » nous lance le milliardaire breton pour qu’on quitte son bureau.

Le rachat de l’Arcom ne devrait rien changer au sort de C8, cependant cela permettra à certaines émissions phares de la chaîne de survivre, comme nous l’explique Gérard Brice Viret, nouveau président de l’Arcom : « Dès que C8 ne pourra plus émettre, Touche pas à mon poste continuera et sera tourné dans les bureaux de l’Arcom. Pour rendre hommage aux anciens membres, l’ancien président Roch-Olivier Maistre sera de la partie, enfermé dans une cage au milieu de la table des chroniqueurs, avec des menottes et une pomme dans les bouche ! Amusant n’est-ce pas ? »

Le nouveau président continue de nous dessiner les contours de l’Arcom version Bolloré : « Nous serons intransigeants, même avec les chaînes du groupe Canal. C’est pourquoi nous allons étudier le cas de CNews qui n’a pas fait la promotion de l’extrême droite sur sa case du samedi entre deux et quatre heures du matin. C’est un grave manquement au pluralisme politique et l’Arcom doit être vigilant » termine Gérald Brice Viret en s’essuyant les pieds sur son paillasson flambant neuf à l’effigie de Roch-Olivier Maistre.