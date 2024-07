Cyril Hanouna enregistrera TPMP depuis un bateau situé dans les eaux internationales

L’animateur a lancé un appel à ses fans pour leur demander de prendre la mer et de le rejoindre dans les eaux internationales en mer du Nord. « Mes chéris, fini les règles et la censure. Là-bas, on fera ce qu’on voudra. Personne ne pourra plus nous empêcher de parler, de rigoler, ni de mettre des nouilles dans le slips des migrants qu’on croisera sur notre route » a-t-il déclaré sur Twitter avant d’annoncer que son unique invité sera Jordan Bardella lors des trois premières semaines de diffusion.