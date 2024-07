En hommage à C8, Vincent Bolloré organise une messe en latin

« In mémoriam extremus droitus fascistum amen ». C’est dans ces termes que s’est voiture la messe en latin organisée par Vincent Bolloré en hommage à sa chaîne adorée, feu C8. À la sortie de l’église du Finistère où se tenait la cérémonie, le milliardaire breton nous a déclaré : « Je crois en la vie après la mort. Puisque C8 a défendu les valeurs traditionnelles de la Bible, mais aussi le travail, la famille et la patrie, alors je suis serein et je sais qu’elle se retrouvera au Paradis… peut être même avec la 5 de Silvio Berlusconi »

Lors de la cérémonie en latin, le prêtre fondamentaliste a convié les fidèles à prier pour que, dans l’au-delà, « l’esprit de la chaîne ne se fasse pas attaquer par des forces sataniques telles que le gauchisme, l’antiracisme et le wokisme ». Il a conclue en déclarant que cette suppression de fréquence était le fruit du diable « une euthanasie médiatique, pire : un avortement télévisuel ! » en faisant huer le concept même d’IVG par les fidèles.

Selon un ami de la famille, c’est Cyril Hanouna en personne qui avait lustre les souliers de la famille Bolloré avec sa langue, mais leur aurait servi de paillasson pour être sûr de ne pas salir le sol sacré de l’église. Plus tard, lors de la crémation, Vincent Bolloré aurait jeté dans le feu, des exemplaires de Libération, des ouvrages de Simone de Beauvoir ainsi qu’un exemplaire du code du travail, en criant « Vade rétro satanas ! »