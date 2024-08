La mort de Patrice Laffont éteint tout espoir de comprendre les règles du jeu Pyramide

Parmi ces Français, il y a Christiane, 78 ans, retraitée et présidente du fan club de Pyramide « J’ai regardé l’émission tous les midis de 1993 à 2003. Et j’ai jamais rien compris » avoue-t-elle dans un sanglot. « Je pensais qu’un jour, on m’expliquerait correctement les règles, les briques, les maîtres-mots, les « En 2 » ou « En 3 »… j’avais même tout enregistré sur VHS pour tout reregarder quand j’aurais compris comment jouer, mais maintenant que Patrice Laffont est mort, c’est terminé, on en saura pas plus… J’irai quand même à son enterrement pour voir s’il n’a pas laissé un indice ».

Un canular ?

Certains anciens de l’émission comme Marie-Ange Nardi affirment qu’il n’y avait en réalité pas de règles, que l’émission était un gigantesque canular, qui a rencontré son public et que la chaîne a souhaité poursuivre jusqu’au bout. « Les candidats étaient des comédiens, qui faisaient semblant de gagner ou de perdre, et nous on disait ce qui nous passait par la tête. Par exemple « Mironton ou Barjabulle », on pensait que les gens allaient se plaindre, mais ils en redemandaient ».

D’autres au contraire, comme Pépita, soutiennent que les règles existaient bel et bien, mais qu’elles étaient dans un coffre-fort installé au 8e sous-sol de France 2. « Personne n’avait le droit d’y entrer pour consulter les règles, à part Patrice Laffont. Aujourd’hui, le coffre a sans doute été détruit pour faire disparaître les preuves de leur existence… On ne saura jamais la vérité ».

Patrice Laffont emporte donc avec lui les derniers secrets de Pyramide, mais espérons que dans le futur, une IA surpuissante permettra de comprendre et d’analyser les règles de ce jeu, afin d’enfin l’expliquer aux êtres humains.