Accusé “d’agir en mafieux”, Cyril Hanouna met une tête de cheval dans le slip du directeur de l’ARCOM

“Franchement je vous le dis, c’est complètement faux ! Est-ce que quelqu’un ici pense que j’agis comme un parrain de la pègre ?” a-t-il alors lancé à ses chroniqueurs intégralement recouverts de chocolat, avant d’amputer d’un coup sec une phalange de Gilles Verdez pour ne pas avoir répondu “Non” assez vite.

Une défense bien rodée qu’on prendrait presque pour argent comptant si un drame ne s’était pas produit hier soir dans les bureaux de l’ARCOM. Alors que François-Xavier Meslon, son directeur, s’apprête à rentrer chez lui sous les coups de 23 heures, il sent comme une grosseur étrangère dans son slip. Ce n’est qu’en regardant de plus près qu’il y découvre, roulée à l’intérieur, une tête de poney Shetland encore sanguinolente, fraîchement tronçonnée. Pris de panique, l’homme s’enfuit des locaux à toute vitesse avant de découvrir avec horreur sur le pare-brise de son Audi les mots “Grosse Darka mon FX. Bisou sur ta kiloute. Signé : Le Corbeau” écrit en lettres attachées avec des nouilles trop cuites.

Interrogé sur l’affaire, Cyril Hanouna n’a pas manqué de rebondir avec son habituel bagout : “Les chéris, c’est juste une blague ! On voulait rigoler un peu, détendre l’atmosphère, vous connaissez, on fait ça tous les soirs dans TPMP. Eh franchement FX je l’adore ! C’est un amour. Il ne paie rien pour attendre mais c’est un amour” a-t-il conclu tout sourire avant de suspendre Géraldine Maillet par les cheveux et de la fouetter avec une truite pour la séquence “Carpe ou pas Carpe ?”.

Un scandale de plus pour l’animateur qui semble avoir lâché les rênes depuis l’annonce de l’ARCOM de supprimer C8 de la TNT. “Baba, le roi du paf” a tout de même choisi de rester sur son trône jusqu’à la fin, en attendant qu’une autre chaîne lui fasse une offre qu’il ne pourra de toute façon pas refuser.