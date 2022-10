L’homme qui critiquait les films au cinéma vient de terminer la saison 2 d’Emily In Paris

Fidèle à son habitude, Hervé s’est ensuite fendu d’un long thread sur Twitter dans lequel il a vertement critiqué le cinéma, les films d’auteurs “nuls à chier” la qualité du pop corn toujours en dessous de ses attentes, ainsi que le prix du ticket de cinéma “beaucoup trop cher” selon lui avant de renouveler son abonnement à Netflix, Amazon Prime, Canal Plus et d’en souscrire un nouveau à HBO Max, OCS et Disney Plus.

“Je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à aller dans une salle obscure où des gens discutent durant la séance alors que je pourrais être tranquillement sur mon canapé devant une série que je fais semblant de regarder pendant que je scrolle sur Instagram et que je profite des soldes sur Zalando. Pour moi le calcul est vite fait” a ensuite détaillé Hervé sur Discord.

Face à certaines critiques, le jeune homme a cependant nuancé son propos affirmant qu’il était toujours prêt à aller en salle pour voir des films de qualité tels que les blockbusters Marvel. “Des fonds verts, des effets spéciaux et un budget de plusieurs centaines de millions de dollars, bref du cinéma, du vrai” a ensuite expliqué le jeune homme sur Twitch.