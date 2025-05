Dans Mission Impossible 8, Tom Cruise tentera de désamorcer sa propre prostate en moins de 2h30

C’est un épisode qui risque encore une fois d’en mettre plein les yeux. Après s’être suspendu à mains nues à un Airbus, avoir escaladé le Burj Khalifa et s’être précipité dans un ravin au guidon d’une moto, le célèbre scientologue sexagénaire revient avec une nouvelle cascade encore plus folle : désamorcer sa propre prostate en moins de 150 minutes. “Pour ce nouveau volet, Tom a vraiment voulu repousser ses limites” raconte le réalisateur Christopher McQuarrie. “Au départ, il devait tenter de déplacer la turbine d’une écluse sur près de 200 mètres par la seule force de ses testicules. C’était un beau projet. Et puis, c’est en prenant une 51ème pause pipi entre deux scènes qu’on l’a entendu hurler, avant de revenir sur le plateau avec une idée encore plus impossible” se souvient-il des étoiles plein les yeux.

Dans ce nouvel opus, le célèbre agent de l’IMF Ethan Hunt sera donc confronté à une toute nouvelle menace : une grosseur intraprostatique suspecte qui menace à tout moment de faire sauter le Pentagone. Se rendant successivement à Rome, Jakarta, Kaboul, et chez le Docteur Miniot, urologue à Saint-Ouen, le célèbre agent secret mettra le doigt sur un complot brûlant capable d’ébranler les fondements même de son passé, sa confiance dans l’espionnage et la durée de ses érections.

Une cascade au service du scénario qui a nécessité près de 3 ans de préparation pour l’acteur qui, devant l’ampleur de la tâche, a pourtant refusé la proposition du studio d’employer une doublure-prostate de 30 ans son cadet. Une soif de défi qui lui colle décidément à la peau puisqu’il a récemment annoncé dans le Tonight Show avec Jimmy Fallon sa volonté de revenir tenter l’impossible dans Mission Impossible 9 en disant un tout petit peu du mal de la Scientologie.

