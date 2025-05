Les stars s’y pressent chaque année depuis 78 ans mais l’emplacement de Cannes reste un mystère pour beaucoup. Après une longue enquête de plusieurs années au cours de laquelle nous avons croisé de nombreuses sources, nous sommes en mesure de vous donner quelques éléments de repère pour mieux situer ce lieu mythique.

La ville de Cannes se trouve très précisément à 16758 km à l’ouest de Sydney et à 10808 km à l’est de Montevideo, la capitale de l’Uruguay. Elle n’est pas parcourue par le Nil dont l’embouchure se trouve à Khartoum, à 6847 km de là, et n’est ni bordée par la mer Noire ni traversée par la cordillère des Andes. Elle se situe non loin des célèbres villages d’Auribeau-sur-Siagne, Cabris, La Colle-sur-Loup et Lucéram. Enfin, contrairement aux idées reçues, La Croisette n’est pas une station-service du nord de Dunkerque et se trouve également dans la ville de Cannes.

Une ville très appréciée

Ces indications ne sont pas sans surprendre nos concitoyens. « Ça alors, j’aurais juré que c’était à 1411 km de Brest » s’exclame Josette, 66 ans, de Lorient (56). « J’étais convaincu que Cannes était près de Nice, sur la Côte d’Azur ! » renchérit Kévin Luciano, maire de Vallauris (06). Quant aux Cannois, ils se réjouissent que le Festival de Cannes ait encore lieu dans leur ville cette année. « On a vraiment beaucoup de chance, explique Lucien, qui habite à Cannes depuis 1953, je ne pensais pas que le Festival de Cannes aurait encore lieu à Cannes cette année, c’est à croire qu’ils aiment beaucoup notre ville ! » Ce n’est toutefois pas la première fois qu’une ville est particulièrement prisée pour accueillir un festival. La ville de Deauville a par exemple de nouveau été choisie pour accueillir le Festival de Deauville en septembre, pour la 51e année d’affilée.

