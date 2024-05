Tous les gens que vous détestez sont encore au Festival de Cannes cette année

Alors que vous ouvriez les yeux ce matin dans votre appartement éclairé à la lumière blafarde parisienne, vous avez commencé à scroller les stories Insta nocturnes et vous êtes tombés sur celles de ces gens que vous détestez secrètement et qui s’avèrent être encore au Festival de Cannes cette année. “En plus, aucun d’entre eux n’a vraiment de justification pour y être, mais chaque année c’est pareil : c’est ma trombine sur les escaliers du palais” avez-vous déclaré lors d’une conférence de presse improvisée dans votre salle de bains en vous brossant les dents à la lumière d’un néon défectueux.

Alors que vous mangiez vos céréales avec un lait de trois jours, vous avez en outre affirmé que votre place était tout autant là-bas qu’eux. “Qu’est-ce qu’ils ont fait pour y être ? Un podcast ? Non mais c’est bon, j’invite des gens pour un apéro et j’enregistre et voilà, l’an prochain je suis à Cannes, quoi” avez-vous dit avant de vous jouer des coudes pour entrer dans la ligne 13 et de pousser discrètement dehors une vieille dame. “J’ai un compte Letterbox, je peux aussi être accrédité ? » avez-vous demandé à la cantonade sans faire rire personne.

“De toutes façons, moi j’ai des places VIP pour Roland-Garros, alors dans un mois ça sera à mon tour de bien les énerver”, avez-vous conclu avant de prendre le premier de vos dix-huit cafés quotidiens rassis et de vous asseoir dans votre cube de bureau du 23e étage de la Défense avec vue sur le cimetière.