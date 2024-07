Il est persuadé qu’il va recevoir un message de Margot Robbie après avoir commenté sa photo « canon la miss »

“Je ne comprends pas pourquoi elle la joue comme ça” a expliqué Christian. “Je like systématiquement chacune de ses photos, je réagis toujours par un émoji coeur à ses storys et là elle ne prend même pas le temps de répondre à mon commentaire pour, je sais pas moi, me proposer d’aller boire un verre par exemple. De toute façon j’ai toujours su qu’elle prendrait le melon après Barbie” explique le jeune homme.

Comme il nous l’explique longuement, Christian est pourtant un bon parti entre un poste de chef de rayon chez Decathlon et un abonnement à l’année au bowling de Bormes-Les-Mimosas. “Mais ça j’imagine que ce n’est pas assez bien pour Madame Margot Robbie ! De toute façon, ça n’a pas d’importance, il y a plein de filles ici qui seraient contentes de profiter de mon solex et de mon pass UGC Duo”

Selon nos sources, le jeune homme aurait depuis cessé tout contact avec Margot Robbie et aurait jeté son dévolu sur la mannequin, autrice et actrice américaine Emily Ratajkowski en commentant “je vois qu’il fait chaud à Los Angeles !” sous la photo de la célébrité dans une piscine à débordement sans pour toutefois obtenir de réponse de celle-ci.