Un fan d’NRJ 12 déçu de n’avoir pu voir que 8 fois les 12 saisons de The Big Bang Theory en VF

C’est une information comme une autre pour beaucoup, mais une tragédie pour Jonas, kiné de 32 ans, fan de la série The Big Bang Theory : « Chez moi la télé est toujours allumée sur NRJ 12. Alors forcément 99% du temps je regardais The Big Bang Theory. Les 1% étant des pubs ou How I met you mother. Je ne vous cache pas que j’ai du mal à réaliser. En plus c’était en VF, bien plus facile à comprendre et agréable à regarder. C’est passé si vite que je n’ai pu voir que 8 fois les 12 saisons ! Sur un site de fan j’ai lu qu’un Canadien les a vu 14 fois. J’espérais secrètement battre ce record » s’effondre Jonas.

Le jeune homme se remémore, les yeux embués, ses plus beaux souvenirs devant NRJ12 : « Évidemment que je regardais la chaîne avant Big Bang Theory. Là je repense aux grandes heures d’NRJ 12 avec les clashs des Anges de la télé-réalité, les reportages dignes d’un prix Albert Londres de Tellement Vrai, les incroyables performances d’actrices dans Hollywood Girls et aux fous rires devant les pitreries de Benoît Dubois dans le Mad Mag ! Ça va me manquer ! » sanglote Jonas sur notre épaule.

Après quelques minutes à hurler, la tête plongée dans son oreiller, Jonas décide de se rendre à la FNAC « acheter un lecteur DVD et le coffret intégral de The Big Bang Theory » ainsi que de « m’abonner à l’INA pour regarder en boucles mes anciennes émissions préférée comme si NRJ12 existait encore ! Y’a pas à dire, cette chaîne aurait mérité d’entrer au patrimoine culturel de l’UNESCO ! » termine-t-il, en levant les yeux et ses indexs au ciel.