Disparition à 88 ans de l’acteur qui interprétait César dans Astérix aux Jeux olympiques

Les fans d’Astérix sont en deuil. Le comédien qui avait interprété le rôle de Jules César dans le film « Astérix aux Jeux olympiques » est décédé ce dimanche à l’âge de 88 ans. « C’est vrai qu’il a apporté quelque chose dans le rôle » se remémore un jeune fan. « On le sentait très investi dans le rôle, il aurait fait sans doute un excellent acteur » explique un critique cinéma. « On se plaît à imaginer ce qu’il aurait pu jouer si on lui avait donné la chance de briller dans d’autres rôles ». Le comédien était connu en outre pour un autre film « Le Passage » où il partageait l’affiche avec Francis Lalanne.