Christian Clavier accusé d’avoir caché « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? » à ses proches

On fait tous des erreurs mais certaines sont plus difficiles à assumer que d’autres. Désormais âgé de 73 ans, Christian Clavier n’avait jusqu’à ce jour jamais révélé avoir participé à la « comédie » « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » plus de 10 ans après sa sortie. Mais l’information a été divulguée la semaine dernière dans Le Parisien, faisant imploser le cercle de ses proches. Acculé, l’acteur se défend : « Oui, la communication est importante au sein de la famille ou dans les amitiés proches mais on ne peut pas tout dire, il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas dévoiler pour le bien de tous. Il en va de la santé mentale de chacun. » Interrogée, sa femme admet : « Je me sens trahie, j’aurais préféré qu’il me trompe. » Sous couvert d’anonymat, un ami proche renchérit : « Je crois que même savoir qu’il avait joué dans « Taxi 5 » ne m’aurait pas foutu une telle honte ! »

D’autres révélations à venir ?

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre ces derniers jours, au point que les petits-enfants de l’acteur ont dû être exfiltrés de leur école en raison de « risques de troubles à l’ordre public. » L’acteur des « Visiteurs » n’est peut-être pas au bout de ses peines puisque d’autres rumeurs circulent déjà et prennent chaque jour un peu plus d’ampleur. Selon plusieurs sources, Christian Clavier aurait notamment participé au fiasco des « Bronzés 3 » et se serait même compromis avec Didier Bourdon dans l’inexcusable « Cocorico ».

Crédits : Carlos Alvarez/Getty Images