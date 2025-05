Cannes – La mairie met en place un couvre-feu pour les moches jusqu’à la fin du festival

Les personnes au physique ingrat ne pourront plus circuler entre 18h et 5h du matin jusqu’à la fin du Festival de Cannes. Un ordre venu directement de la mairie qui a demandé aux forces de l’ordre d’intensifier les contrôles au faciès sur le boulevard de la Croisette et autour du Palais des festivals afin de dissuader d’éventuels contrevenants.

Pour David, un habitué du festival, c’est un soulagement. « La mesure va aider à fluidifier les files d’attentes devant les entrées des soirées cannoises et va rassurer les nombreuses stars qui s’inquiètent de se retrouver photographiées en compagnie d’une personne sans aucun charisme » lâche-t-il avant d’aller dénoncer à un policier en civil la présence d’une personne chauve sur la Croisette.

Depuis l’ouverture du festival, les organisateurs avaient recensé de nombreux incidents les poussant à faire pression sur la mairie de Cannes pour obtenir un couvre feu. L’acteur Tom Cruise avait dû refaire huit fois la montée des marches suite à des mouvements de foule provoqués par la présence d’un individu porteur d’un mono-sourcil.

La mairie précise que le couvre feu sera levé dès la fin du festival mais réfléchit à la possibilité de l’étendre cet été aux plages Cannoises et aux endroits prisés des instagrameurs.

Crédits : Gettyimages – Pool BENAINOUS/CATARINA/LEGRAND