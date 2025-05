Emily in Paris Saison 5 – L’héroïne passera trois épisodes à la sous-préfecture pour renouveler son visa

Les fans le réclamaient, les scénaristes l’ont fait. Après 4 saisons de croissants chauds au petit-déjeuner et de baisers échangés sous la Tour Eiffel, les mésaventures d’Emily in Paris devraient gagner en réalisme pour cette future saison. “La vie d’Emily était un peu superficielle jusqu’ici, concède un scénariste. On a donc décidé de lui faire découvrir ce qui fait vraiment le charme de la France : l’administration”.

Après un épisode où l’on verra Emily en larmes, essayant sans succès de joindre la sous-préfecture pour obtenir des renseignements, la série suivra l’héroïne dans la constitution de son dossier. “Le personnage va montrer toute sa fragilité, notamment au moment de trouver le montant exact du timbre fiscal à fournir, une épreuve pendant laquelle Emily va remettre toute sa vie en question”.

Le 3e épisode fera la part belle au suspense, comme l’explique le scénariste. “C’est un véritable tournant dans la série. Emily va-t-elle pouvoir rester à Paris ? Le CERFA n°5187*02 était-il indispensable ? La sous-préfecture est-elle bien ouverte le mardi jusqu’à 16h30 ? Et qui est cet homme qui se coupe les ongles des pieds dans la salle d’attente en regardant une vidéo de Tibo Inshape ?” Autant de questions auxquelles les fans trouveront des réponses très prochainement.

Crédits : Ernesto Ruscio/Getty Images