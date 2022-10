Netflix : 6 séries à voir absolument que vous aurez oubliées dans 5 jours

Dahmer – Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer

Cette série qui suit le parcours du tueur en série Jeffrey Dahmer a donné bien des sueurs froides aux abonné.e.s depuis sa sortie. Attendez-vous à ce qu’elle hante vos nuits, jusqu’à ce que vous en binge watchiez une autre dans deux jours.

The Midnight Club

Attention, une fois que vous aurez commencé cette série, impossible de parler d’autre chose pendant au moins une journée à votre entourage !

Sandman

Diffusée en août dernier sur la plateforme, cette création était passée quelque peu inaperçue lors de sa sortie mais connaît aujourd’hui un vrai regain d’intérêt puisqu’elle passionne chaque jour des milliers d’internautes pendant au moins 5h !

Uncoupled

On adore cette série Netflix que nous n’avons pas vue mais dont beaucoup d’amis nous ont dit du bien à un apéro le weekend dernier. Alors ne passez pas à côté de cette nouvelle pépite dont tout le monde va parler jusqu’à demain.

Plan Coeur

Une série à voir et à revoir sans modération ! Mais que vous ne reverrez probablement jamais puisque 177 autres séries sont sorties depuis.

Echos

Cette mini-série de 7 épisodes a affolé les compteurs Netflix lors de sa sortie et battu des records de stream. Et le fait que ce record ait été battu 15 fois depuis et que tout le monde ait oublié cette création n’enlève rien à sa qualité !

