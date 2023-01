Elle revient d’un weekend entre amis et ne remercie personne sur le groupe Whatsapp

Pourtant, dès 19h, les messages se sont succédé sur Whastapp. “Bien rentrée ! Merci les amis, c’était trop bien !” écrit Julien. “Super moment ! À refaire !” a abondé Sixtine avec de multiples émojis cœur et feux d’artifices. “C’était incroyable ! Par contre plus de tartiflette pour moi avant l’an prochain !” a plaisanté Éric faisant allusion à leur dîner de la veille, une inside joke saluée par deux pouces en l’air et trois émojis “mort de rire”.

Mais du côté de Mathilde, c’est le silence radio depuis 24h. Un silence d’autant plus remarqué que celle-ci aurait bien lu et reçu les derniers messages sur le groupe comme le confirment les deux encoches bleus. “Pourtant elle m’a remboursé les courses de chez le fromager et l’essence de l’aller sur Lydia… C’est à n’y rien comprendre” témoigne Mehdi. “Peut-être qu’elle s’est vexée à cause de ma vanne sur sa tartiflette ?” spécule Éric sur un groupe Whatsapp sans Mathilde créé en parallèle.

Contacté par nos équipes, Mathilde s’est expliqué lors d’un rapide point de presse. “J’ai oublié de répondre mais c’était un super weekend !” On ne sait pas encore si cette explication trouvera grâce auprès de son groupe d’amis mais les équipes du Gorafi, quant à elles, n’ont toujours pas reçu de remerciement de sa part pour l’avoir interviewée.

Photo Crédits :stockcam