5 conseils pour avoir plus confiance en soi

1- Portez une hache

Une hache ne coûte que quelques dizaines d’euros en magasin, et vous serez respecté(e) par votre entourage aussi bien que par les inconnus dans la rue. Entraînez-vous régulièrement avec cette arme : vous pouvez par exemple briser des vieux meubles ou découper des grands morceaux de viande avec. Vous vous sentirez une personne nouvelle. Résultat garanti !

2- Portez une fourrure d’ours

Croyez-le ou non, une peau d’ours mort sur le dos fera votre bonheur. Elle vous apportera chaleur en hiver et vous pourrez dormir dedans dès que vous en aurez envie. De plus, elle est le meilleur moyen de vous débarrasser de votre syndrome de l’imposteur. Qui oserait remettre en question la compétence de quelqu’un vêtu d’une peau d’ours ?

3- Achetez un casque à cornes

Porter un casque à cornes fera de vous quelqu’un d’impressionnant qui sait ce qu’il veut. Vous reprendrez le contrôle de votre vie, et ce casque vous aidera à dire « non » quand il le faut. Oubliez les remarques mesquines des jaloux, personne n’osera vous défier avec cet accessoire indispensable.

4- Vénérez Odin, Thor et les autres

Rendre grâce aux dieux d’Asgard permettra de transformer la peur en énergie positive. Odin vous apportera la sagesse, Thor la force et Loki la ruse. Votre confiance en vous sera restaurée, avec bien plus d’efficacité que la plupart de ces escroqueries de livres de développement personnel.

5- Être prêt(e) pour le Ragnarök

Se préparer pour l’Apocalypse est une bonne façon d’avoir un « mindset » de gagnant(e). Savoir que le monde se terminera par une grande bataille opposant les dieux, les géants et que la quasi-totalité des humains mourront sur une grande plaine, vous permettra d’affronter avec plus de sérénité les tracasseries du quotidien. Un embouteillage ? Un responsable tatillon ? Un colis qui n’arrive pas au point-relais ? Tout cela n’aura plus d’importance le jour du Ragnarök !

