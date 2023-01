Fact-check : Trop manger et trop boire pendant 15 jours est-il bon pour la santé ?

Contrairement aux idées reçues, les excès de table pendant les fêtes sont excellents pour la santé à condition d’éviter quelques mélanges nocifs et de privilégier certaines alliances bénéfiques. En ce qui concerne les premiers, on veillera par exemple à ne pas associer de légumes à un repas très gras et très copieux pour ne pas donner à l’estomac des informations contradictoires et un message trop complexe, comme l’explique Thomas Fagnon, nutritionniste et dînologue. « Si vous venez d’avaler une douzaine d’huîtres, un bloc de foie gras, cinq ou six tranches de saumon puis de reprendre trois fois de la poularde aux morilles, évitez à tout prix les topinambours, cela pourrait avoir de graves conséquences sur votre santé mais aussi sur votre équilibre psychologique ».

Des règles à respecter

En ce qui concerne les mélanges, là aussi, il y a quelques règles de base à respecter, comme ce que Thomas Fagnon appelle « les associations catégorielles ». « On a une fausse image des excès, or contrairement à l’exemple cité plus haut, il n’y a aucun risque par exemple à associer les aliments gras à des aliments gras ou les produits sucrés à d’autres produits sucrés » explique-t-il. Suzanne Brantôme, docteur en assemblages culinaires, renchérit : « Aucun problème si vous associez à vos tranches de foie gras une demi-plaquette de beurre. Même chose si vous saupoudrez vos glaces de trois cuillerées à soupe de sucre, votre corps vous en sera même reconnaissant. »

En revanche, avertit-elle, « jamais de parmesan sur les pâtes, on ne mélange pas les laitages et les féculents ! On peut se faire plaisir mais à condition de ne pas exagérer, il y a des limites à ne pas franchir ! »

Image par vivienviv0 de Pixabay