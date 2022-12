Fact-check – Le beaujolais nouveau est-il meilleur après le 8e verre ?

Le 1er verre

Le premier verre est bien évidemment infect et nous ne le conseillerons même pas à notre pire ennemi. Cette boisson est une honte pour tous les vignerons qui osent encore la proposer. Pire, nous affirmons aujourd’hui que le beaujolais nouveau jette l’opprobre sur la France tout entière.

Les 2e et 3e verres

Ces deux verres nous sont offerts par un caviste qui nous devait de l’argent. Le goût est toujours aussi médiocre mais on sent une légère amélioration. Nous avons un peu la tête qui chauffe, mais nous décidons de continuer l’expérience en commandant un 4e verre (aux frais de l’entreprise).

Le 4e verre

Le 4e verre est déjà plus agréable. Il a de la cuisse comme on dit. Et un petit goût de « reviens-y ». Ouais, un petit goût de « reviens-y ». Ouais un petit goût de « reviens-y ». Je l’ai déjà dit ? Bof c’est pas grave. Nous commandons un 5e verre.

Le 5e et 6e verre

J’AI BU LE 5e VERRE ET LE 6e VERRE !!!!! ET C’EST BOOON

J’AI VOMI UN PEU MAIS C’EST BON ! ABOULE LE 7E VERRE !!!

Le 7e verre

LE 7e VeRRe Je LE Bois si JE VeuxX ! TU vEuX Te BaTTRE ???

Le 8e verre

IL Est BoN.

FACT CHECKKKKK : Il EST Bon. C’EST Bon le BEAUJOLAI.

MAINTENAN REND MES CLES DE BAGNOLE JE RENTRE SI JE VEUX. IL EST BON le bojolai……………………………