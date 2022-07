Les charcutiers autorisés à vendre du nitrite sans jambon

C’est un vrai soulagement pour les industriels de la charcuterie. La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) autorise désormais l’arrivée sur le marché français de nitrite sans jambon. Un feu vert attendu depuis longtemps par ces derniers qui saluent une décision courageuse. « Jusqu ‘à présent, nous étions obligés d’ajouter des aliments à nos additifs alimentaires. C’est une vraie reconnaissance envers le savoir-faire et le terroir français dans le domaine de la chimie » explique Pascal Dupeyron, industriel et président de la confrérie du nitrite.

L’industriel fustige au passage le dernier rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation qui présente les nitrites comme des produits cancérigènes. Pour l’industriel, il faut en finir avec les mauvaises pratiques. « Révéler aux Français la composition de leur assiette, c’est prendre le risque de les voir cesser de consommer des produits alimentaires. Avec au bout le risque de les voir mourir de faim » ajoute-t-il.

Pascal Dupeyron voit dans la décision de la DGCCRF une première victoire dans un plan de grande envergure destiné à faire de la France le pays où « il fait bon manger des nitrites ». Partisan d’une politique visant à rassurer les Français, l’industriel a déjà le regard tourné vers l’avenir et réclame la création de plusieurs appellations et d’un label bio pour valoriser la production de nitrite français.