Une mention de “culpabilité-score” sera ajoutée sur les aliments

“Fini de se faire plaisir aveuglément au rayon friandise”, a annoncé la ministre de la Santé Catherine Vautrin ce matin, en conférence de presse. “Les aliments de type bonbon, chocolat ou glace et qui ont déjà un nutriscore élevé, devront désormais également avoir un culpabilité-score indiqué sur l’emballage”. Le principe de ce culpabilité-score est simple, chaque aliment sera noté de 1 à 10 selon le plaisir coupable qu’il représente. 1 étant le score le plus faible et 10 celui qui cause le plus de dommages. “Notre objectif est d’inciter les gens à noyer leur chagrin dans un bol de radis plutôt que dans un pot de glace macadamia qui ne rend pas service à leur santé”, conclut la ministre.

Image par Squirrel_photos de Pixabay