Il sort de dépression en écoutant une amie qui lui recommandait de faire une cure de magnésium

“Et moi qui pensais que tout était foutu” témoigne le jeune homme, sourire aux lèvres, en flânant sur les quais du canal saint martin, un pull autour du cou. “Pendant longtemps j’ai cru que ma dépression était due à mon licenciement il y a 7 ans, au décès de mon père l’an dernier ou à ma petite copine qui s’est barrée avec son prof de tennis cette semaine. Mais non, depuis le début c’était le magnésium !”

Une belle récompense pour le jeune homme qui avait essayé tous les moyens traditionnels pour s’en sortir. “J’ai entamé une psychothérapie il y a cinq ans, j’ai fait du sport, pris des antidépresseurs et j’ai même été en voyage introspectif au Népal pour m’initier à la méditation et découvrir mon animal totem – la musaraigne… Mais en réalité tout ce qu’il me fallait c’était quelques gélules de vitamines B6”

Fort de cette victoire, Najim a décidé de venir lui aussi en aide à ses connaissances dépressives pour les aider à sortir de cette mauvaise passe. “Je fais la promotion du magnésium et si ça ne marche pas je les encourage à boire un bon verre de jus d’orange chaque matin et à toujours prendre la vie du bon côté !”