L’homme victime de racisme antiblanc vient d’obtenir un CDI et de signer le bail d’un appartement

C’est une belle histoire qui s’est déroulée à Nantes. Baptiste, chômeur de 34 ans, a réussi un exploit qui donne de l’espoir quant à l’évolution des mentalités dans notre société : « Je viens d’obtenir un CDI dans une banque ! Et la même semaine, une agence m’a fait confiance pour signer mon premier bien immobilier ! Sans CV anonyme. Rien ! Le patron de la banque m’a vu en entretien, l’agent immobilier aussi… et pourtant, c’est passé. C’est incroyable. Ils n’en ont rien eu à faire de ma couleur de peau. Comme quoi, les mentalités évoluent ! J’ai envie de dire : « I have a dream » » s’exclame le jeune homme, en mettant un genou à terre, conscient du grand pas que cela représente pour la communauté blanche, si malmenée chez nous.

Après avoir appelé sa femme et ses proches, Baptiste se pose avec nous pour nous parler de son expérience de la différence de couleur de peau, qui l’a tant fait se sentir rejeter : « Je suis blanc, ça se voit, je ne peux pas le cacher. Et depuis que je suis petit je sens que ça m’est reproché. C’est un secret pour personne, la France est un pays où la peau blanche pose problème. Tous les blancs vous le diront ! Vous voyez bien dans les publicités, ou sur Netflix : les blancs dérangent. Et ce depuis toujours. La France est un pays raciste, il faut oser le dire. Il ne fait pas bon être blanc en France encore en 2023 ».

Visiblement touché, Baptiste nous parle de ses espoirs pour l’avenir : « Je crois qu’on avance dans le bon sens. Un jour, nous aussi les blancs on aura les mêmes droits que les autres. On aura accès aux mêmes métiers précaires. Aux mêmes contrôles de police violents. Aux mêmes refus à l’entrée des boîtes de nuit. Mais, pour l’instant, on est loin du compte. Heureusement que des penseurs comme Eric Zemmour, Marion Marchal ou même Bruno Retailleau osent mettre des mots sur ce mal qui ronge la France » termine Baptiste, les larmes aux yeux.