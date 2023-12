Noël : faut-il mentir à ses enfants ou leur révéler que le Père Noël est un mâle blanc de plus de 50 ans ?

Pour. Oui il faut s’inspirer de la vie de tous les jours et leur mentir

Noël est la période du jeu et de l’émerveillement. A quoi bon les traumatiser en leur révélant que le héros qu’ils adulent n’est au fond qu’un vieux libidineux qui trompe la Mère Noël dès qu’elle a le dos tourné mais aussi un validiste spéciste et esclavagiste qui exploite des nains et des rennes ? Ils sont déjà exposés quotidiennement aux écrans, à la pornographie, à la violence voire à All I want for christmas is you de Mariah Carey, il faut absolument les préserver un minimum. Les enfants sont avides de connaissances, laissons-leur le temps de grandir et de se renseigner. Surtout qu’ils adorent poser des questions comme « pourquoi il pleut toujours le 25 ? », « pourquoi je ressemble au voisin ? » ou « pourquoi tonton vient toutes les nuits dans mon lit ? » Alors aidons-les à garder leur innocence.

Non, il faut, comme Cahuzac, leur dire la vérité « les yeux dans les yeux »

Pour en faire de bons citoyens, il est nécessaire de les conscientiser dès leur plus jeune âge. Le monde est violent, ils seront tôt ou tard conscients que nous vivons dans un monde où nous ne sommes jamais à l’abri d’une guerre, d’une catastrophe naturelle ou d’un tube de Vianney. En outre, il faut les sensibiliser au fait de ne jamais accepter de cadeaux de la part d’un héritier du patriarcat. Surtout si ces derniers sont en plastique et/ou fabriqués avec des matières polluantes et dans des conditions non équitables et non éthiques. Sans oublier que la viande que l’on ingurgite le soir du réveillon contribue grandement au réchauffement climatique. Bref, il faut qu’ils comprennent au plus vite que la meilleure façon de fêter Noël, c’est de ne rien faire.