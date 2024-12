Secret Santa : 6 idées cadeaux pour « l’autre con »

1 – Une boîte de Mon Chéri

D’après une étude, ces chocolats à la liqueur ne plaisent qu’à une personne sur 100 000. Vous avez donc 99 999 chances de viser juste et d’offrir un cadeau parfaitement indésirable.

2 – Un puzzle de 10 000 pièces représentant un ciel gris

Une activité qui devrait l’occuper pendant des années, le rendre fou et le faire sombrer dans la drogue et l’alcool et ainsi perdre son emploi.

3 – Un chat angora

Vous savez qu’il est allergique et asthmatique, un cadeau qui ne se refuse pas, Direction la SPA pour récupérer un compagnon à poils longs gratuitement.

4 – Une brosse à cheveux

Tout le monde le sait, Guillaume supporte très mal sa calvitie. Imaginez la gêne lorsqu’il ouvrira son paquet devant l’open space hilare.

5 – Une photo de sa femme

Amandine l’a quitté il y a deux ans et il ne s’en est toujours pas remis. Depuis, à chaque fois qu’il revoit une photo d’elle, il pleure comme un bébé. Parfait.

6 – Le livre « Le meilleur du Gorafi 2024 »

D’accord, c’est légèrement au-dessus de 10 euros, mais lisant Le Gorafi il apprendra enfin à devenir quelqu’un de respectable et drôle. Et rien ne vous empêche de le feuilleter avant de lui offrir, histoire d’en profiter un peu.