“La démission d’Emmanuel Macron” à nouveau en tête des listes au Père Noël des Français

Exit les aspirateurs robot dernier cri et les parfums de créateur : cette année encore, c’est la démission d’Emmanuel Macron qui se place en tête des listes au Père Noël de nos concitoyens, comme Olivier : “J’en rêve depuis des années mais là, j’y crois. J’ai aussi demandé la fin de la Ve République, ça fait beaucoup mais je me dis qu’avec la magie de Noël, tout est possible…”. Un cadeau qu’a aussi demandé Élodie, sa compagne : “Je sais que je vais encore avoir des chaussettes en pilou et un coffret de tisanes, donc foutu pour foutu, j’ai demandé un voyage au Kenya, une rivière de diamants et la démission de Macron”.

Pierre-André, Père Noël au Franprix d’Arcueil, a bien constaté ce changement dans les vœux des Français. “Il y a encore 3 ou 4 ans, les gens demandaient des cadeaux classiques comme une nouvelle paire de baskets, une console de jeux ou encore une vasectomie. Mais depuis quelque temps, on sent que les choses changent, alors on s’adapte”, explique-t-il en nous montrant l’énorme pile de lettres que les Français lui laissent chaque jour. “On n’est pas magicien hélas, mais pour les consoler, on leur distribue des autocollants à l’effigie de Mathilde Panot et des anxiolytiques”.

Face à la demande, la traditionnelle photo sur les genoux du Père Noël a également été remplacée par un cliché souvenir sur les genoux d’un lutin déguisé en Lucie Castets.